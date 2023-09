Zu einer Kollision mit einer Litfaßsäule und mehreren Autos ist es am Dienstagmorgen in der Cracauer Straße in Magdeburg gekommen. Dies hatte einen schwerwiegenden Grund.

Bei einem Unfall mit mehreren Autos sind zwei Menschen in der Cracauer Straße in Magdeburg verletzt worden. Aus diesem Grund. Foto:

Magdeburg (vs) - Zu gleich mehreren Kollisionen ist es am frühen Montagmorgen in der Cracauer Straße in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe ein 67 Jahre alter Autofahrer während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten und daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei zunächst von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Litfaßsäule gestreift und sei mit zwei weiteren Autos zusammengeprallt. Eines davon sei außerdem durch die Wucht des Aufpralls auf ein viertes Fahrzeug geschoben worden.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Sowohl der 67-Jähriger Fahrer als auch seine Beifahrerin seien bei dem Unfall verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, so die Beamten weiter. Zeitweise soll es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen sein.