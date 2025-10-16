Seit seinem Aufenthalt im Klinikum Olvenstedt wird in Magdeburg Veit G. vermisst. Wer hat den Mann gesehen?

Eigengefährdung nicht ausgeschlossen: Wer hat Veit G. aus Magdeburg gesehen? (Foto im Text)

In Magdeburg sucht die Polizei derzeit nach Veit G.

Magdeburg. - Seit dem 14. Oktober 2025 wird in Magdeburg Veit G. vermisst, teilt die Polizei mit. Der Mann habe an diesem Tag gegen 17 Uhr das Klinikum Olvenstedt verlassen, sei jedoch nicht Zuhause angekommen.

Im Klinikum habe sich G. wegen Atemnot behandeln lassen. Aus diesem Grund schließt die Polizei eine Eigengefährdung nicht aus. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Die Polizei Magdeburg sucht nach Veit. G. (Foto: Polizei)

1,80 Meter groß

trägt eine Brille

kurze Haare

kein Bart, aber unrasiert

schmale Statur

mit schwarzem Fahrrad mit verchromten Lenker unterwegs

Der Vermisste war mit einem kakifarbenem Anorak, blaugrauer Jeans, einem weinroten Pullover und braunen Halbschuhen unterwegs.

Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Veit G. geben?

Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.