In Magdeburg wird ein Mann vermisst. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hilfe.

Polizei in Magdeburg sucht 29-Jährigen (Foto im Artikel)

In Magdeburg wird ein Mann vermisst.

Magdeburg/vs - Seit dem 20. Dezember wird der 29-jährige aus Syrien stammende und in Magdeburg wohnende Abdulqader A. vermisst. Der Vermisste verließ ohne nachvollziehbare Gründe sein gewohntes Wohnumfeld und ist seitdem verschwunden.

Der Vermisste erschien in der Zeit vor seinem Verschwinden nach einem Unglücksfall in der Familie wesensverändert, sodass seine Angehörigen sich erhebliche Sorgen um sein Wohlergehen machen.

So sieht der gesuchte Mann in Magdeburg aus. Foto: Polizei

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Die Angehörigen erhoffen sich durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste ist 182 Zentimeter groß und schlank. Er hat gelockte schwarze Haare. Am Kinn, an den Wagen und an der Oberlippe trägt der Vermisste einen schwarzen Bart. Zur Bekleidung des Vermissten konnten die Angehörigen keine Angaben machen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich telefonisch unter (0391) 5463295 zu melden.