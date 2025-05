Die Polizei in Magdeburg suchte nach einer 64-Jährigen, die seit Dienstagmorgen verschwunden war. Am Mittwochmorgen gaben die Beamten Entwarnung: die Frau wurde gefunden.

Magdeburg. - Die Polizei in Magdeburg suchte am Dienstag, dem 20. Mai., eine 64-Jährige.

Die Frau hatte am Morgen ihr Zuhause im Stadtteil Neustädter Feld verlassen und war nicht zurückgekehrt. Am Dienstagabend setzte die Polizei bei der Suche auch einen Hubschrauber ein, der womöglich zum Auffinden der Frau beitrug. So teilten die Beamten am Mittwochmorgen schriftlich mit, dass die 64-Jährige in den späten Abendstunden des Dienstags wohlauf wiederaufgefunden wurde.