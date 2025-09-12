weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. 53-Jährige aus Magdeburg von Rettungskräften wohlbehalten aufgefunden

Suche in Magdeburg beendet 53-Jährige aus Magdeburg von Rettungskräften wohlbehalten gefunden

Eine vermisste 53-Jährige aus Magdeburg ist einen Tag nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht. Die Suche nach ihr wurde beendet.

Von DUR Aktualisiert: 12.09.2025, 10:58
Die Polizei suchte nach einer 53-jährigen aus Magdeburg.
Die Polizei suchte nach einer 53-jährigen aus Magdeburg. (Foto: dpa)

Magdeburg. – Seit Donnerstag, dem 11. September, wurde eine 53-jährige aus Magdeburg vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau am Freitag durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wohlbehalten angetroffen.

Die Suche der Polizei wurde beendet.