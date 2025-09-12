Suche in Magdeburg beendet 53-Jährige aus Magdeburg von Rettungskräften wohlbehalten gefunden
Eine vermisste 53-Jährige aus Magdeburg ist einen Tag nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht. Die Suche nach ihr wurde beendet.
Aktualisiert: 12.09.2025, 10:58
Magdeburg. – Seit Donnerstag, dem 11. September, wurde eine 53-jährige aus Magdeburg vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau am Freitag durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wohlbehalten angetroffen.
Die Suche der Polizei wurde beendet.