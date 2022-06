Video: Bus fängt in Magdeburg während der Fahrt Feuer - Spaziergängerin informiert den Fahrer

Ein Linienbus geriet am Mittwochabend in Magdeburg in Brand. Feuerwehr und Polizei rückten aus - ein Fahrgast musste evakuiert werden.

Magdeburg - Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg gerufen. Eine Spaziergängerin hatte an einem Linienbus unter dem Heck Feuer entdeckt. Die Frau machte sich gegenüber dem Busfahrer bemerkbar und informierte diesen über den Brand. Sofort wurde der einzige Fahrgast evakuiert. Verletzt wurde niemand.