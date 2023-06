Straße blockiert Vollsperrung in Magdeburg: Lkw stürzt mit Bauschutt im Glindenberger Weg um

Ein umgestürzter Lkw mit Bauschutt-Ladung blockiert den Glindenberger Weg in Magdeburg. Noch bis in die Nachmittagsstunden ist eine Vollsperrung an der Stelle eingerichtet.