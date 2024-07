Am Neustädter See I in Magdeburg ist es zu einer sexuellen Belästigung gekommen, bei der zwei 16-Jährige unsittlich berührt wurden.

Magdeburg/DUR. - Am Samstag ist es gegen 22 Uhr am Neustädter See I in Magdeburg zu einer sexuellen Belästigung gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden laut Polizei zwei junge Frauen im Alter von jeweils 16 Jahren von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und unsittlich berührt. Als die Polizei gerufen wurde, sei der Tatverdächtige vom Tatort geflüchtet.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 23 Jahre alt

1,70 Meter groß

südländischer Phänotyp

helles T-Shirt

dunkle Hose

In Begleitung einer weiteren männlichen Person, die nicht beteiligt war

Die Magdeburger Polizei sucht nach Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Sexuelle Belästigung Neustädter See" Hinweise unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.