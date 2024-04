Weil ein Diebstahl mit einem Kinderwagen bemerkt wurde, hat eine Frau einer Discountermitarbeiterin in Magdeburg beim Fluchtversuch in die Hand gebissen.

Waren im Kinderwagen: Ladendiebin beißt Supermarktmitarbeiterin in die Hand

Flucht in Magdeburg

In einem Kinderwagen soll eine 20 Jahre alte Frau in Magdeburg versucht haben, Waren aus einem Supermarkt zu klauen.

Magdeburg/DUR. - Ein Supermarkt in der Magdeburger Ziolkowskistraße ist am Freitag gegen 17.45 Uhr Ziel eines Diebstahls geworden. Dies berichtet die Polizei.

Eine 20 Jahre alte Magdeburgerin soll in Begleitung ihres 24 Jahre alten Lebensgefährten versucht haben, mehrere Süßwaren im mittleren zweistelligen Euro-Bereich in einem Kinderwagen aus dem Discounter zu befördern. Als die Frau den Markt verlassen wollte, löste die Diebstahlwarnanlage aus. Daraufhin habe eine Mitarbeiterin die 20-Jährige auf den Diebstahl angesprochen, so die Polizei.

Die Diebin soll daraufhin verbal aggressiv geworden sein und der Mitarbeiterin in die Hand gebissen haben, als diese die junge Frau festhalten wollte. Die Polizei sei alarmiert worden, die die junge Frau mit auf das Revier nahm und dort eine Anzeige stellte.