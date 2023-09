Zwei Menschen sind bei einer Kollision mit einer Betonbegrenzung an einem Tunnel in Magdeburg schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall in Magdeburg: Zwei Verletzte bei Crash mit Betonbegrenzung am Tunnel

Bei einem schweren Unfall in Magdeburg ist ein Autofahrer mit einer Betonbegrenzung an einem Tunnel verunglückt. Er und seine Beifahrerin wurden dabei heftig verletzt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am Sonnabendnachmittag in der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war ein 78 Jahre alter Autofahrer zunächst in Richtung Universitätsplatz unterwegs und wollte in einen Tunnel fahren, als er mit einer Betonbegrenzung kollidierte. Dabei seien sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin schwer verletzt worden.

Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Während der Bergung des Autos sei es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen gekommen.