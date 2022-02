Wegen Handy: Magdeburger von vier Jugendlichen verprügelt und ausgeraubt

Am Dienstag ereignete sich erneut ein brutaler Raub in Magdeburg. Vier Jugendliche griffen zwei Personen brutal an.

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, den 01. Februar 2022, ereignete sich gegen 12.00 Uhr eine Raubstraftat in der Pablo-Neruda-Straße. Ein 17-jähriger Magdeburger geriet aus bisher nicht geklärten Gründen in der Pablo-Neruda-Straße in eine verbale Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Personengruppe. Ein 19-jähriger Bekannter des 17-Jährigen beobachtete die Auseinandersetzung und versuchte diese zu unterbinden.

In weiterer Folge wurden beide Magdeburger durch die Personengruppe angegriffen und geschlagen. Ferner gelang es einem der Täter, das Handy des 19-Jährigen zu entwenden, bevor sich die vierköpfige Personengruppe in Richtung der Barleber Straße entfernten. Die beiden jungen Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.