Magdeburg (vs) - Zwei Mädchen sind am frühen Sonntagnachmittag am Magdeburger Ulrichplatz Opfer eines bewaffneten Übergriffs durch drei Jugendliche geworden. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach wurden die beiden 14 und 18 Jahre alten Magdeburgerinnen in der Grünanlage am Ulrichplatz von drei anderen Jugendlichen im Alter von 12 und 14 Jahren auf die Herausgabe von Zigarettenpapier angesprochen. Anschließend wurde offenbar ein Butterfly-Messer der 14-Jährigen an den Rücken gehalten. Nachdem die 14-Jährige anscheinend erneut mit dem Messer bedroht wurde, soll es zum Gerangel zwischen den Jugendlichen gekommen sein. Hierbei wurde offenbar die 18-Jährige geschlagen.

Später sollen die männlichen Täter zunächst geflüchtet sein. Doch Zeugen scheinen die Verfolgung aufgenommen und die Polizei verständigt haben. Darauf sollen zwei Täter von der Polizei gefasst worden sein, den Namen des dritten Jugendlichen konnten die Beamten ermitteln.