Wem gehört dieses hochwertige Fahrrad? Magdeburger Polizei sucht E-Bike-Besitzer 

Magdeburg (vs) - Bei einem Polizeieinsatz am 27. Januar 2022 gegen 12.30 Uhr in der Haldensleber Straße wurde ein E-Bike „Cube Compact Sport“ in der Farbe Türkis sichergestellt. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen der Magdeburger Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Fahrrad durch einen Diebstahl abhandengekommen ist.

Die Polizei sucht nun den Besitzer oder weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Fahrrad geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.