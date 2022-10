Nachdem er von einem schwarzen Auto in Magdeburg erfasst wurde, hat sich ein Fahrradfahrer am Werner-von-Siemens-Ring überschlagen und wurde verletzt am Unfallort zurückgelassen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall mit verletztem Fahrradfahrer ist es am Sonnabendnachmittag am Werner-von-Siemens-Ring in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr der 21 Jahre alte Mann auf Höhe des Bördeparks vom Gehweg auf die Straße, um sie zu überqueren. Ein auf dieser Straße fahrender schwarzer Auto bemerkte das Manöver offenbar zu spät und erfasste den Fahrradfahrer, so dass dieser sich überschlug und im Gebüsch landete.

Der Autofahrer soll sich anschließend vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, heißt es von Seiten der Beamten. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Magdeburg unter der Rufnummer 0391-5463295.