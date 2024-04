Einbrecher haben ein Haus in der Wernigeröder Straße in Magdeburg komplett durchwühlt - während einer nur zweistündigen Abwesenheit des Besitzers.

Wernigeröder Straße in Magdeburg

Einbrecher haben in Magdeburg ein Haus komplett auf den Kopf gestellt.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Einbruch ist es während der kurzen Abwesenheit eines Hausbesitzers am Donnerstagmorgen in Magdeburg gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach hebelten die Einbrecher offenbar die Terrassentür in der Wernigeröder Straße auf und stellten anschließend das gesamte Interieur auf den Kopf. Als der Besitzer nur zwei Stunden nach seiner Abfahrt zurückkehrte, fand er sein Haus von oben bis unten durchwühlt vor. Die Einbrecher waren zu dem Zeitpunkt bereits in unbekannte Richtung verschwunden.

Bei dem Tageswohnungseinbruch wurde Bargeld in Höhe von gut 1000 Euro erbeutet.