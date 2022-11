13- jähriges Mädchen in Dessau wieder aufgetaucht: Zuvor in Magdeburg vermisst

Wie die Polizei Sonntagmittag (6.11.2022) mitteilte, ist das 13-jährige vermisste Mädchen in der Polizeiinspektion Dessau am Sonntag wieder aufgetaucht. Es war am Samstag (5.11.2022) von ihrem Vater bei der Polizei in Magdeburg als vermisst gemeldet worden. Zuvor hatte sie sich bei einem 20-jährigen Freund aufgehalten.

Magdeburg (vs) - Die 13- jährige Mahmoud Sherin ist am Samstagabend (5. November 2022) von ihrem Vater als vermisst gemeldet worden. Sie hatte sich seit mehreren Tagen bei einem Freund in Magdeburg aufgehalten und war nun nicht mehr erreichbar, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg.

Die Polizei ging davon aus, dass sie zusammen mit dem Freund, einem 20-jährigen, der ebenfalls aus Syrien stammt, in Magdeburg und Umgebung unterwegs war. Möglichweise nutzten sie hierzu das Fahrzeug des 20-Jährigen, einen roten Mercedes Benz Baujahr 2002.

