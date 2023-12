In der Wiener Straße in Magdeburg ist es zu einer heftigen Kollision eines 12 Jahre alten Kindes mit einem Auto gekommen. Es kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Kind in Magdeburg von Auto erfasst: Schüler kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Ein 12 Jahre altes Kind ist in der Wiener Straße in Magdeburg von einem Auto erfasst worden. Symbolbild:

Magdeburg/VS - Ein Kind ist am Sonntagabend bei einer Kollision mit einem Auto in der Wiener Straße in Magdeburg schwer verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach lief das 12 Jahre alte Kind zunächst auf dem Gehweg und wollte auf Höhe eines Werbeplakates die Gehwegseite wechseln. Dies habe aber ein 29 Jahre alter VW-Fahrer zu spät bemerkt und das Kind erfasst. Dabei soll es sich so schwer am Bein verletzt haben, dass es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.