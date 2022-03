Wohnungseinbruch in Magdeburg: Markenkleidung und Bargeld gestohlen

Unbekannte Täter brachen am Wochenende im Magdeburger Stadtteil Buckau in eine Wohnung ein.

In Magdeburger Wohnung wurden am Wochenende Bargeld und teure Kleidung gestohlen.

Magdeburg (vs) - Im Tatzeitraum vom Samstagabend, den 05. März 2022 bis Sonntagabend, den 06. März 2022 drangen unbekannte Täter in eine Magdeburger Wohnung im Bereich Buckau ein. Am Sonntag wurde der EInbruch der Polizei gemeldet.

Die Täter gelangten dabei gewaltsam mit einem Werkzeug in die Wohnung ein. Nach erster Prüfung entwendeten die Täter diverse Markenkleidungsstücke sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Durch die Kriminaltechnik wurde die Spurensuche und Spurensicherung vorgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.