Zeugen gesucht: Dreiste Diebe klauen hochwertiges Auto im Magdeburger Stadtpark 

Magdeburg (vs) - Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend, den 19. Oktober 2021, gegen 20:00 Uhr zuletzt im Bereich des Stadtparks in Magdeburg entladen. Am nächsten Morgen gegen 05:00 Uhr bemerkte der 52-jährige Magdeburger, dass sein Fahrzeug entwendet wurde.

Es handelt sich bei dem entwendeten Fahrzeug um einen VW Multivan California Beach in der Farbe Rot. Die Polizei wurde informiert und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein. Darüber hinaus wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahlschutz-Tipp der Polizei

Fahrzeugbesitzer können sich beim Fachhändler zum Thema Diebstahlschutz beraten lassen. Diese wissen, welche Sicherungsmaßnahmen sich am besten für das jeweilige Fahrzeug eignen. Weitere Hinweise finden Sie hier.