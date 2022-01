Zeugen gesucht: Mercedes gerät in Magdeburg in Brand

Am 08. Januar 2022, gegen 03.45 Uhr kam es in Magdeburg zu einem Brand eines Pkw in der St.-Michael-Straße.

Magdeburg (vs) - Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet am 8. Januar 2021 in Magdeburg ein in der St. Michael-Straße geparkter Pkw Mercedes Benz in Brand und brannte vollständig aus. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Magdeburg gelöscht. Durch den Brand entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.