Zeugen gesucht: Parkendes Auto in Magdeburg gestohlen

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 21. März 2022, meldete ein 44-Jähriger, dass sein schwarzer Mercedes durch unbekannte Täter entwendet wurde. Er hatte seinen Pkw am 20. März 2022 gegen 18.00 Uhr im Milchweg auf einem Parkplatz geparkt. Am nächsten Tag bemerkte er das Fehlen seines Fahrzeugs und meldete dies umgehend der Polizei. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein.