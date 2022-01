Zeugen gesucht: VW-Multivan in Magdeburg gestohlen

Am Mittwoch meldete sich ein 47-Jähriger bei der Magdeburger Polizei und zeigte den Diebstahl seines VW Multivan an.

Magdeburg (vs) - Der 47-jährige Magdeburger parkte seinen VW-Multivan bereits am Montagabend in der Herrenkrugstraße und verschloss diesen. Als der Magdeburger am Mittwochvormittag sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass unbekannte Täter das Fahrzeug im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 11.00 Uhr entwendet haben müssen. Durch die Polizei wurde das gestohlene Fahrzeug sofort zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.