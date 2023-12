In Magdeburg fanden im Breiten Weg zwei Straftaten kurz nacheinander statt. Erst wurde dort in eine Wohnung eingebrochen, danach wurde ein Bewohner vor dem Haus ausgeraubt. Die Polizei sucht nun die Täter.

Zeugen gesucht: Wohnungseinbruch und massiver Überfall in Magdeburg

Im Breiten Weg in Magdeburg wurde zuerst in eine Wohnung eingebrochen. Kurz danach wurde ein Mitbewohner beim Verlassen des Hauses überfallen und ausgeraubt.

Magdeburg/vs - Am Donnerstagabend, dem 14. Dezember, musste die Polizei gleich zwei Mal im Breiten Weg auf Höhe des Katharinenturms ermitteln. Gegen 18 Uhr wurde dort ein 49-Jähriger beim Verlassen seiner Wohnung überfallen.

Hierbei griffen laut Polizeiangaben zwei bis drei südländisch-aussehende Männer den 49-Jährigen an seinem Auto an. Dabei wanden sie massive Gewalt an und klauten dem 49-Jährigen sein hochwertiges Mac-Book.

Nur durch die Hilfe eines weiteren Passanten ließen die Täter ab. Sie flüchteten über eine angrenzende Grünanlage zwischen dem Parkhaus und der Al Rahman Moschee in Richtung Max-Otten-Straße. Dort verloren die Beamten die Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tätergruppe auch für einen Wohnungseinbruch im Gebäude des 49-Jährigen Opfers verantwortlich ist. Die mutmaßlichen Täter waren hierbei über den Balkon gewaltsam eingebrochen.

Die südländisch-aussehenden Täter sind circa 18 bis 25 Jahren alt, wie die Polizei bekannt gab. Einer der Täter trug ein Basecap, eine schwarze Jacke sowie einen auffallend roten Pullover darunter.

Wer Hinweise zu dem Überfall und dem Einbruch im Breiten Weg geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Magdeburg unter 0391 - 546 3295 melden. Ebenso könnten Hinweise zu Personen, welche kürzlich ein neuwertiges Mac-Book zum Verkauf anboten haben, nützlich sein.