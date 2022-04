Zigaretten gestohlen: Einbrecher werfen Kanaldeckel in Magdeburger Ladenfenster

In der Nacht zum Donnerstag, den 21. April 2022, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft im Magdeburg nformiert.

Magdeburg (vs) - In der Nacht vom Mittwoch, den 20. April 2022, gegen 02:00 Uhr zum Donnerstag, den 21. April 2022, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft im Magdeburger Stadtteil Sudenburg informiert.

Beim Eintreffen der Polizei konnte der Einbruch bestätigt werden.

Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass sich die unbekannten Täter Zugang verschafften, indem sie gewaltsam eine Schaufensterscheibe mit einem Kanaldeckel eingeschmissen haben.

In den Räumlichkeiten entwendeten die unbekannten Täter diverse Zigarettenschachteln und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen beläuft sich der Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte und die Ermittlungen dauern an.