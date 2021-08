Zigarettenautomat in Magdeburg von Unbekannten gesprengt

Unbekannte haben in Magdeburg-Olvenstedt einen Zigarettenautomat gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Magdeburg hofft auf Zeugenhinweise, nachdem Unbekannte in Olvenstedt einen Zigarettenautomaten gesprengt haben.

Magdeburg (vs) l - Die Tat ereignete sich nach Angaben der Magdeburger Polizei am Montag (30.8.2021) in Magdeburg-Olvenstedt.

Eine Zeugin meldete gegen 23.45 Uhr einen lauten Knall im Bereich des Weizengrundes. Die Polizei konnte in dem Bereich, wenige Meter hinter der Einmündung zur Jahnstraße, einen aufgesprengten Zigarettenautomaten feststellen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit.

Die Zeugin konnte noch berichten, dass sie zwei männliche Personen in der Nähe des Automaten gesehen habe, die anschließend mit Fahrrädern in Richtung eines Sportplatzes flüchteten.

Geldkassetten blieben unversehrt

Die Polizei suchte die Umgebung ab, konnte die Verdächtigen aber nicht mehr finden. Ob Zigaretten aus dem Automaten entwendet wurden, habe vor Ort nicht festgestellt werden können. Die Geldkassetten seien jedenfalls nicht angegriffen worden.

Die freiwillige Feuerwehr Olvenstedt öffnete den Automaten und die Polizei stellte den Inhalt sicher. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, erklärte die Sprecherin weiter.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.