Eine riesige Cannabis-Plantage haben Feuerwehrleute und Polizisten in Magdeburg gefunden. Ohne einen Brand in dem Wohnhaus im Neustädter Feld wäre die Zucht nicht aufgeflogen.

Zufallsfund nach Brand: Mann züchtet jede Menge Cannabis in Magdeburger Wohnung

60 Cannabis-Jungpflanzen züchtete ein Mann in seiner Wohnung im Neustädter Feld in Magdeburg. Foto:

Magdeburg (vs) - Zufällig ist der Polizei am Sonnabendnachmittag im Neustädter Feld in Magdeburg ein Coup gelungen, nachdem sie zu einem Brandeinsatz gerufen wurde. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe die Feuerwehr nach dem Löschen des Brandes an einem Stromkasten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses eine selbstgebaute Elektrokonstruktion in einer Wohnung bemerkt, aus der zugleich starker Cannabisgeruch dran. Im Beisein des Mieters durchsuchte die Polizei die Wohnung und fand dabei 60 Cannabis-Jungpflanzen, drei Kilo Cannabisblüten, Aufzuchttechnik und Tausende Euro an Bargeld.

Der betreffende Mieter wurde vorläufig festgenommen, befindet sich aber nun wieder auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt in dem Fall.