Eine 26 Jahre alte Frau ist in einem Zug nach Magdeburg sexuell belästigt worden. Der Täter konnte geschnappt werden.

Magdeburg/DUR. - Zu einer exhibitionistischen Handlung in einem Regionalexpress von Leipzig nach Magdeburg ist es am Sonntagabend um 19.50 Uhr gekommen.

Eine 26 Jahre alte Frau hatte beobachtet, wie ein Mitreisender sich auf einem Laptop Filme mit pornografischem Inhalt ansah und dabei in aller Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil manipulierte, so die Polizei.

Die Frau, die laut Polizei in derselben Sitzreihe saß, fühlte sich dadurch stark belästigt. Sie habe den 22 Jahre alten Mann mehrfach aufgefordert, seine Handlungen zu unterlassen.

Unbeeindruckt davon setzte er die sexuellen Handlungen fort, heißt es. Daraufhin habe die Frau den Notruf gewählt.

Im Hauptbahnhof Magdeburg konnte die Polizei demnach den Tatverdächtigen erwischen. Er habe sich zu dem Tatvorwurf nicht äußern wollen und eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erhalten.