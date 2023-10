Am Bahnhof Südost in Magdeburg haben unbekannte Täter einen Einkaufswagen auf die Gleise geschoben. Ein Regionalzug erfasste diesen. Die Täter werden gesucht.

Am Südostbahnhof in Magdeburg erfasste ein Regionalzug einen Einkaufswagen. Unbekannte Täter hatten den Wagen zuvor auf den Gleisen des Bahnübergangs abgestellt

Magdeburg/vs - Am Sonntag, dem 22. Oktober, wurde die Bundespolizei Magdeburg über die Notfallleitstelle der Bahn zur Hilfe gerufen. Gegen 19.45 Uhr erfuhren die Beamten von dem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr auf der Strecke Schönebeck. Die Bahn hatte die Strecke für alle nachfolgenden Züge bereits gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten bisher unbekannte Täter einen Einkaufswagen auf den Bahnübergang gestellt. Trotz Notbremsung des herannahenden Regionalzuges konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Einkaufswagen verkeilte sich dabei unter der Lok.

Alle 248 Reisenden im Zug und die Lokführerin blieben beim Crash unverletzt. Auch der Zug und die Strecke wurden nicht beschädigt. Nach Abschluss der 30-minütigen Räumungsarbeiten konnte der Streckenabschnitt wieder freigegeben werden.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung.



Wer am 22. Oktober gegen 19.45 Uhr verdächtige Personen gesehen hat, die sich nahe des Bahnüberganges oder am Bahnhof Magdeburg Südost mit einem Einkaufswagen aufgehalten haben, möge sich bitte melden.



Es ist dabei nicht auszuschließen, dass die oder der Täter sich auch während und nach der Kollision noch in der Nähe aufgehalten haben.



Die kostenfreie Nummer der Polizei Magdeburg lautet:

0391 - 565 495 55 oder 0800 - 6 888 000.