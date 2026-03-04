Im Zug nach Magdeburg sind zwei Frauen in Streit geraten. Eine der beiden musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Weil eine ihre Füße auf dem Sitz hatte: Zwei Frauen prügeln sich im Zug nach Magdeburg

Magdeburg. – Zwei Frauen sind am Dienstag im Regionalexpress von Erfurt nach Magdeburg aneinandergeraten und haben sich geprügelt, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge hatte eine 39-Jährige während der Fahrt ihre Schuhe ausgezogen und ihre Füße auf einen Sitzplatz gelegt. Eine andere, ebenfalls 39-jährige Frau habe daran Anstoß genommen, so die Polizei.

Zwei Frauen geraten im Zug nach Magdeburg in Streit

Infolgedessen sei es zwischen den Frauen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Anderen Reisenden, die die Situation bemerkten, sei es gelungen, die zwei Kontrahentinnen voneinander zu trennen, heißt es weiter.

Die über die Leitstelle informierten Bundespolizisten nahmen sich am Bahnhof Magdeburg-Buckau der beiden Frauen an. Die beiden wurden in die Räume der Bundespolizei gebracht.

Parallel verständigte Rettungskräfte kümmerten sich dort um die Erstversorgung der beiden 39-Jährigen. Eine von ihnen sei zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden.