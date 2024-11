80.000 Euro Schaden Zwei Autos brennen in Magdeburg Stadtfeld

In Magdeburg sind am Morgen, 3. November, gegen 9 Uhr zwei Fahrzeuge am Klaus-Miesner-Platz in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Autos bereits in Vollbrand. Zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.