Zwei Autos brennen in Magdeburg völlig aus - weitere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Brandalarm in der Jordanstraße in Magdeburg-Sudenburg: Mehrere Pkw fingen am Dienstagnachmittag Feuer. Grund soll ein technischer Defekt gewesen sein.

Ein BMW und ein VW brannten am Dienstagnachmittag in Magdeburg-Sudenburg vollständig aus.

Magdeburg (vs) - Laut Polizei geriet ein BMW gegen 14:50 Uhr aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Pkw stand in der Jordanstraße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg. In unmittelbarer Nähe des BMW befand sich auch ein VW, auf den das Feuer ebenfalls übergriff.

In Folge dessen brannten beide Fahrzeuge vollständig aus. Darüber hinaus kam es durch die Hitzeentwicklung an weiteren Autos der Marken BMW und Seat zu Beschädigungen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Das Feuer griff auch auf weitere Fahrzeuge über - so wurde ein weiterer BMW ebenfalls beschädigt. Foto: Polizeirevier Magdeburg

Es soll ein Gesamtschaden in oberer fünfstelliger Höhe entstanden sein. Die Jordanstraße war wegen Reinigungsarbeiten durch das Tiefbauamt zeitweilig gesperrt.