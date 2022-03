Zwei Fahrzeuge in Magdeburg geklaut

In nur kurzer Zeit wurden in Magdeburg gleich zwei Fahrzeuge von noch unbekannten Tätern entwendet.

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, 29. März, wurde der Polizei Magdeburg gemeldet, dass ein weißer Transporter der Marke VW durch unbekannte Täter auf bisher nicht geklärter Art und Weise entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde am Montag, 28. März, gegen 12.00 Uhr ordnungsgemäß im Johann-Gottlob-Nathusius-Ring abgestellt. Der Diebstahl wurde bei Bekanntwerden umgehend der Polizei gemeldet.

Einen weiteren Kfz-Diebstahl meldete ein 29-jähriger Magdeburger, indem sein schwarzes Krad der Marke Harley-Davidson ebenfalls von unbekannten Tätern entwendet wurde. Der 29-Jährige parkte sein Krad gegen am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Seestraße. Gegen 23.50 Uhr stellte der Magdeburger das Fehlen seines Krads fest und verständigte sofort die Polizei.

Die Polizei leitete in beiden Fällen umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Die Ermittlungen dauern an