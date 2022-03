Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Magdeburg schwer verletzt

Am Dienstag, 29. März, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, wobei jeweils ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Gleich zwei Fahrradfahrer wurden in Magdeburg bei Unfällen schwer verletzt.

Magdeburg (vs) - Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am 29. März gegen 12.00 Uhr in der Jerichower Straße. Ein 54-jähriger Magdeburger befuhr mit seinem VW Polo die Straße stadtauswärts und beabsichtigte rechts auf ein Tankstellengelände aufzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 65-jährigen Radfahrerin.

Ein weiterer Verkehrsunfall gleicher Art ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Herrenkrugstraße. Ein 69-jähriger Magdeburger befuhr mit seinem Bentley die Herrenkrugstraße aus Richtung Jerichower Platz kommend. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Radfahrer, der die Straße querte.

Die 65-Jährige und der 66-jährige Radfahrer verletzten sich bei den Unfällen schwer und wurden stationär in einem naheliegenden Krankenhaus aufgenommen.

In beiden Fällen wird davon gegenwärtig ausgegangen, dass die Autofahrer die Radfahrer übersehen haben und es deswegen zu einem Zusammenstoß kam. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.