Am Montag ist eine Frau im Bereich An der Magistrale in Halle von drei unbekannten Männern angegriffen worden. Diese hatten sie zuerst beleidigt und schlugen ihr dann eine Flasche ins Gesicht.

Flasche ins Gesicht geschlagen! Unbekannte attackieren Frau an der Magistrale

Halle (Saale). – Bei einer Auseinandersetzung am späten Montagabend ist in Halle eine 42-jährige Frau verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, sei sie gegen 22.30 Uhr im Bereich An der Magistrale von drei bislang unbekannten Männern zunächst verbal angegangen worden.

Angriff an der Magistrale in Halle: Frau muss ins Krankenhaus

In der Folge soll einer der Männer der Frau mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen haben. Die 42-Jährige habe dadurch Verletzungen erlitten und sei zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei habe strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen, die derzeit andauerten.