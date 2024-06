In Eisleben ist ein Mann am Montag mit einer blutenden Bauchwunde ins Krankenhaus gebracht worden. Er gab an, dass er mutmaßlich von zwei Unbekannten verletzt wurde. Die Hintergründe sind unklar.

Eisleben/dpa - Mit einer blutenden Wunde am Bauch ist ein 63-Jähriger am Montagabend in Eisleben (Mansfeld-Südharz) ins Krankenhaus gebracht worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, sei bisher nicht ganz nachvollziehbar, was vorgefallen sei.

Ersten Angaben zufolge soll der Mann beim Verlassen seines Kellers in einem Mehrfamilienhaus zwei Unbekannten begegnet sein. Einer der Männer soll ihn angerempelt haben, danach soll er die blutende Wunde an seinem Bauch wahrgenommen haben.

Nach Angaben der Sprecherin seien die Verletzungen nicht lebensbedrohlich, dennoch gehe die medizinische Behandlung des 63-Jährigen erst einmal vor. Sobald wie möglich soll seine Befragung demnach fortgesetzt werden.