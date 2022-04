Mann läuft mit Axt durch Zeitz: 37-Jähriger verletzt und Gebäude beschädigt

Ein Mann lief am Sonntagabend mit einer Axt durch Zeitz und beschädigte mehrere Gebäude. Er verletzte zudem einen 37-Jährigen.

Ein 30-Jähriger ist am Sonntagabend mit einer Axt durch Zeitz gelaufen und hat dabei einen Mann leicht verletzt.

Zeitz/dpa - Ein 30-Jähriger ist am Sonntagabend mit einer Axt durch Zeitz (Burgenlandkreis) gelaufen und hat dabei einen Mann leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter mit seiner Waffe zuvor die Scheiben von zwei Discountern, einer Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes sowie von drei Autos eingeschlagen. Als ein 37 Jahre alter Mann ihn aufhalten wollte, zielte der Täter demnach auf die Hände des Mannes und verletzte ihn mit der stumpfen Seite der Axt leicht.

Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam, wie es hieß. Nach Angaben der Beamten befand der Mann sich zum Tatzeitpunkt in einem verwirrten Zustand und ist derzeit in medizinischer Behandlung.