Mansfeld Südharz Masche zieht nicht: Betrüger blitzen reihenweise in Eisleben und Sangerhausen ab

Am Mittwoch haben falsche Polizisten und Staatsanwälte in Eisleben und Sangerhausen reihenweise versucht, über Schockanrufe an die Ersparnisse von potenziellen Betrugsopfern zu gelangen. Doch die Masche zündete nicht.