Ein 83-jähriger Mann war am Dienstagabend im Bereich des Hafens Markkleeberg mit seinem Auto unterwegs und durchfuhr dabei die dort geschlossene Schranke. In der weiteren Folge stürzte der Senior mit seinem Pkw in den See. Ein Ersthelfer handelte blitzschnell und rettete den Verunglückten.

Mann durchbricht mit Auto Schranke am Hafen Markkleeberg und stürzt in See

Markkleeberg/DUR - Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend am Hafen Markkleeberg bei Leipzig ab. Ein 83-Jähriger fuhr gegen 22.10 Uhr auf Höhe des Hafenparkplatzes und missachtete dabei die geschlossene Einfahrtschranke. Die Schranke wurde dabei beschädigt.

Auto stürzt in See - Mann rettet Senior aus dem Wasser

In der weiteren Folge setzte der Senior seine Fahrt fort und fuhr über die Wasserkante, wobei das Auto in den See stürzte und vollständig unter Wasser geriet. Nach ersten Erkenntnissen verwechselte der 83-Jährige die Bremse mit dem Gaspedal, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein schnell reagierender Passant stieg daraufhin auf das Dach des Autos und öffnete die Türen.

Der Senior konnte befreit werden und wurde an Land gebracht. Er kam anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.