Einsatz in Naumburg: Brand in ehemaliger Kreisverwaltung des Burgenlandkreises

Matratzen in Flammen

Feuerwehr im Einsatz beim Brand der ehemaligen Kreisverwaltung des Burgenlandkreises in Naumburg.

Naumburg/DUR. - Zum Brand eines leerstehenden Hauses ist es am frühen Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, in der Neidschützer Straße in Naumburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brach das Feuer im vierten Obergeschoss des ehemaligen Gebäudes der Kreisverwaltung des Burgenlandkreises aus. Dort hätten Matratzen in Flammen gestanden, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung mit Rußschäden an einer Wand gekommen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der geschätzte Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 5000 Euro.