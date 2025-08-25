In Halle ist eine 84-Jährige an einer Straßenbahnhaltestelle angegriffen und schwer verletzt worden. In der MDR-Sendung "Kripo live" schildert ihre Tochter die dramatische Situation.

"Kripo Live": Polizei sucht nach brutalem Angriff auf Seniorin in Halle die Täterin

Eine 84-Jährige wurde in Halle an einer Straßenbahnhaltestelle umgestoßen und erlitt schwere Verletzungen.

Halle (Saale). – In Halle ist am 27. Juni eine 84-Jährige an einer Haltestelle schwer verletzt worden. Das berichtete die MDR-Sendung "Kripo live" am Sonntag.

Die Seniorin sei gegen 12.15 Uhr am Steintor unterwegs gewesen, als eine bislang unbekannte Täterin an ihrer Tasche gerissen habe. Die alte Dame sei gestoßen worden und zu Boden gestürzt. Dabei erlitt die 84-Jährige einen Oberschenkelhalsbruch.

"Kripo live" berichtet über brutal attackierte 84-Jährige aus Halle

In der Sendung von "Kripo live" kam die Tochter des Opfers zu Wort. Sie berichtet, dass ihre Mutter weinend und von Schmerzen geplagt an der Haltestelle saß.

Ein Mann habe ihr geholfen, ihre Mutter ins Auto zu tragen. Eine Zeugin, die den Überfall mitbekam, konnte in der Sendung eine Beschreibung der Täterin gegen.

So wird die unbekannte Täterin beschrieben:

etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß

schlank

schmales, längliches Gesicht

schwarze Haare

rotes Halstuch mit weißen Applikationen

Hinweise zur Identität der Täterin nimmt das Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.