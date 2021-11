Mehrere Unfälle auf A2: Trümmer- und Reifenteile auf der Fahrbahn

Am Dienstagmorgen kommt es auf der A2 nach mehreren Unfällen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrzeuge stauen sich am Morgen bereits mehrere Kilometer in Richtung Westen.

Magdeburg/DUR/mad - Mehrere Unfälle sorgen am Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 Berlin in Richtung Hannover für Behinderungen. Nach ersten Informationen der Polizei kam es gegen 6.00 Uhr zu einem ersten Unfall an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

Dort war ein Lkw aus Richtung Magdeburg kommend, kurz vor der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt in einen anderen Sattelzug gekracht. An der Zugmaschine des Unfallverursachers entstand erheblicher Sachschaden. Auch der Auflieger des beteiligten Lkw wurde beschädigt. Trümmerteile und Reifen verteilten sich auf allen Fahrspuren. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen, kommt es hier in den nächsten Stunden zu Behinderungen in Richtung Westen. Es bildete sich ein Stau von etwa 10 Kilometern.

Gegen 07.00 Uhr gab es einen weiteren Verkehrsunfall auf der A2 in Richtung Hannover. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich dieser zwischen Burg-Zentrum und Magdeburg-Rothensee - vor einer Baustelle. Auch hier staut sich jetzt der Verkehr. Zu diesem Unfall liegen noch keine Informationen vor.