In Könnern ist eine Frau Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein Mann bedrohte sie mit einem Messer und stahl ihren Rucksack.

Auf offener Straße: Frau wird in Könnern mit Messer bedroht und ausgeraubt

In Könnern ist eine Frau von einem unbekannten Mann ausgeraubt worden.

Könnern. – In der Martha-Brautzsch-Straße in Könnern (Salzlandkreis) ist eine 53-Jährige am frühen Dienstagmorgen von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.

Auf offener Straße habe der unbekannte Mann sie mit einem Messer bedroht und ihren Rucksack gefordert. Zunächst habe sich die Frau geweigert.

Raub in Könnern: Täter flüchtet mit Pkw

Der Unbekannte erhob den Angaben zufolge daraufhin das Messer, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Anschließend riss er der Frau den Rucksack von der Schulter und flüchtete zu einem Pkw, so die Polizei weiter.

Darin habe eine weitere Person gesessen, die offenbar auf den Tatverdächtigen wartete. Das Auto sei dann in Richtung Magdeburger Straße davon gefahren.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

schlank

scheinbares Alter zwischen 20 und 25 Jahren

bekleidet mit einer Winterjacke, hell und dunkel

maskiert mit einem Schal

Hinweise zu dem Raub nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.