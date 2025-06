Ein 22 Jahre alter Mann hat in Eisleben auf seine Mutter eingestochen. Er befindet sich dennoch auf freiem Fuß.

Schock-Tat in Eisleben! Sohn sticht mit Obstmesser auf Mutter ein

Ein Mann hat in Eisleben auf seine Mutter eingestochen.

Eisleben. – Bei einem Streit ist am Dienstag eine 51 Jahre alte Frau von ihrem Sohn in einem Mehrfamilienhaus in Eisleben mit einem Messer attackiert worden, wie die Polizei meldet.

Demnach stach der 22 Jahre alte Mann mit einem Obstmesser auf seine Mutter ein und traf ihren Oberarm. Die Frau kam im Anschluss daran ins Krankenhaus.

Nachdem der Mann in der Nacht immer wieder versucht hatte, in die Tatwohnung zu gelangen, wurde er festgenommen und verbrachte die Nacht in Haft. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.