Bei einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Halle hat sich ein Mann unkooperativ gegenüber der Polizei verhalten. Bei einer späteren Durchsuchung wurden Messer und eine Schreckschusspistole gefunden.

Polizisten finden Messer und Schreckschusswaffe bei einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Halle.

Halle (Saale). – Am Mittwochabend hat sich ein 57-Jähriger bei einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Halle unkooperativ und anschließend aggressiv verhalten, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte eine Streife der Bundespolizei den Mann kontrollieren. Den Anweisungen, sich auszuweisen, sei er nicht nachgekommen. Er habe Angaben zu seiner Person verweigert und angegeben, keine Dokumente bei sich zu haben.

Kontrolle am Hauptbahnhof in Halle: Mann verhält sich aggressiv

Anschließend habe er seine Geldbörse aus der Tasche geholt und diese geöffnet. Dabei sei den Beamten ein Aufenthaltstitel aufgefallen. Zudem habe er einen Ausweis bei sich gehabt, der auf eine Frau ausgestellt war.

Darauf angesprochen, gab er an, diesen in der Vergangenheit gefunden zu haben. Gegen seine Mitnahme auf das Revier wehrte er sich, so die Polizei weiter. Der 57-Jährige habe sich zunehmend aggressiv und respektlos verhalten.

Polizisten finden Messer und Schreckschusspistole bei 57-Jährigem

Auf dem Revier habe die Identität des Mannes schließlich festgestellt werden können. Außerdem fanden die Beamten den Angaben zufolge bei seiner Durchsuchung noch ein Cutter- sowie ein Küchenmesser sowie eine geladene Schreckschusspistole. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Weiterhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser habe einen Wert von 2,71 Promille angezeigt. Auf den Mann warten nun mehrere Anzeigen wegen Verweigerung der Angaben zur Person, tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Unterschlagung sowie Verstößen nach dem Waffengesetz.