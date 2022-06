Nach Messerangriff in Eisleben: Opfer schwebt in akuter Lebensgefahr

Am Donnerstag wurde eine Frau in Eisleben von einem Mann auf offener Straße attackiert. In den sozialen Netzwerken löste das schreckliche Geschehen sofort heftige Diskussionen aus und auch Halbwissen über die Tat wurde weitergegeben. Was die Polizei dazu sagt.

Nach der Gewalttat in der Halleschen Straße in Eisleben waren Polizei und Kriminaltechnik mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Eisleben/MZ - Nach der blutigen Gewalttat am Donnerstag in Eisleben schwebt das Opfer, eine 31-jährige Frau, weiter in akuter Lebensgefahr. Das sagte Dennis Cernota, Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle, am Freitag auf MZ-Anfrage. Die Frau war gegen 13.30 Uhr in der Halleschen Straße zwischen Plan und Bahnhofstraße von einem 42-jährigen Mann niedergestochen worden.