In Halle ist ein Jugendlicher von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Halle (Saale). - Bereits am Abend des 30. Januar 2026 ist ein 17-Jähriger an der Ecke von Ernst-Toller-Straße und Friedrich-List-Straße in Halle von einem bisher unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen worden, teilt die Polizei mit.

Durch den Angriff mit dem Messer habe sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zugezogen, so die Polizei. Der Jugendliche wurde später in einem Krankenhaus versorgt.

Passanten, die dem Opfer zu Hilfe eilten, versuchten noch, den Täter festzuhalten, so die Polizei weiter. Dieser habe sich jedoch befreien können und sei geflüchtet. So wird er beschrieben:

männlich

dunkelhäutig

cirka 35 Jahre alt

circa 1,65 bis 1,75 Meter groß

dünne Statur

trägt eine Glatze

kurzer Bart

war mit brauner Jacke, dunkler kurzer Hose und grünen Schuhen bekleidet

Personen, die die Tat beobachtet oder gar Fotos oder Videos gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.