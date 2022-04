Mit Luftgewehr beschossen? Mann aus Bitterfeld erleidet Wunde an der Stirn

Der Mann war auf einem Supermarktparkplatz in der Auenstraße in Bitterfeld unterwegs. Die ersten Schmerzen spürte er im Eingangsbereich.

Bitterfeld/MZ - Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bitterfelder Auenstraße ist am Montag ein 32-jähriger Mann möglicherweise mit einem Luftgewehr beschossen worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und hat am Dienstag einen Zeugenaufruf gestartet.

Der Mann hatte sich am Montag gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes befunden. Als er im Eingangsbereich stand, spürte er nach Angaben der Polizei plötzlich einen Schmerz im Stirnbereich und bemerkte eine Wunde. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte Der 32-jährige Bitterfelder wurde in das Bitterfelder Gesundheitszentrum gebracht und dort ambulant versorgt. Während der Behandlung wurde, so die Polizei, „ein kleinerer kugelförmiger Fremdkörper aus dem Stirnbereich des Mannes entfernt“. Der Mann konnte wenig später aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich bei dem kugelförmigen Fremdkörper um ein Geschoss aus einem Luftgewehr handelt, sei eine Fragen, die es zu beantworten gilt, erklärte ein Polizeisprecher auf MZ-Anfrage. Gesucht werden auf jeden Fall Zeugen, die in der Auenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können.

Zeugen des Vorfalls können sich im Polizeirevier Bitterfeld unter Tel.: 03496/42 60 melden.