Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Gerbstedt hat die Suche nach dem 37-jährigen Tatverdächtigen ein Ende. Die Warnungen der Polizei wurden aufgehoben.

Gerbstedt.- Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Gerbstedt hat die Polizei den 37-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Er hatte sich Zugang zu dem Haus verschafft, in dem er am Donnerstagabend zwei Frauen verletzt haben soll - eine davon schwer, wie die Polizei mitteilte.

Dort wurde er am späten Samstagabend von Kräften des Spezialeinsatzkommandos aus Magdeburg angetroffen.