Nach Misshandlung von Hund: Tatverdächtiger tot aufgefunden

Nachdem in Nordsachsen die Polizei einen Tatverdächtigen im Fall eines misshandelten Hundes ausfindig machen konnte, wurde dieser nun tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Schirmenitz/DUR/awe/it - In Schirmenitz in der Gemeinde Cavertitz hat bereits vergangene Woche ein Mann einen Hund erst mit einer Schaufel verprügelt und ihn anschließend lebendig unter einem Müllberg begraben zurückgelassen. Am vergangenen Freitag konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ausfindig machen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Tatverdächtige nun jedoch tot in seiner Wohnung aufgefunden. Durch den Tod des 69-Jährigen hat die Polizeidirektion Dresden ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

"Ein Selbstmord steht aktuell nicht in Rede", teilte Poilzeisprecher Marko Laske auf Nachfrage mit. Weitere Informationen wollte die Polizei bisher noch nicht herausgeben.