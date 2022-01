Nach Notruf Leiche in Ostrauer Wohnung entdeckt - Verdächtiger festgenommen

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund einer Leiche in einem Mehrfamilienhaus in Ostrau. Es geht um den Verdacht eines Tötungsdelikts, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Chemnitz/DUR/mad - Nach dem Fund eines toten Mannes in einem Mehrfamilienhaus in Ostrau (Mittelsachsen) ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Ein Verdächtiger konnte bereits festgenommen werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Tote war nach einem Notruf am Sonntagmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Schulweg gefunden worden. Die Kriminalpolizei sperrte den mutmaßlichen Tatort und sicherte Spuren. Im Zuge der Ermittlungen waren neben einem Fährtenhund auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Rechtsmediziner im Einsatz. Zu dem festgenommenen Mann und dem in einer Wohnung liegenden Toten machte die Polizei vorerst keine näheren Angaben. Die Ermittlungen dauern an, wie es hieß.